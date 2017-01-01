Судно с 22 индийскими моряками пропало у берегов Африки

В последний раз танкер выходил на связь 31 января. Судно, перевозившее более 13,5 тысяч тонн топлива, встало на якорь у берегов Бенина.

У берегов Бенина в Западной Африке пропал танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту, сообщает телеканал NDTV

Информации о зарегистрированном в Панаме судне не поступало с 31 января. В Министерстве судоходства Индии рассказали, что танкер перевозил 13,5 тыс. т топлива на сумму 8,1 млн долларов.

В последний раз танкер выходил на связь 31 января. Судно встало на якорь у берегов Бенина. После этого о нем ничего не известно.