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Судно с 22 индийскими моряками пропало у берегов Африки

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В последний раз танкер выходил на связь 31 января. Судно, перевозившее более 13,5 тысяч тонн топлива, встало на якорь у берегов Бенина.
Танкер пропал у берегов Африки
Танкер пропал у берегов Африки
marinetraffic.com
 
У берегов Бенина в Западной Африке пропал танкер Marine Express с 22 индийскими моряками на борту, сообщает телеканал NDTV.
 
Информации о зарегистрированном в Панаме судне не поступало с 31 января. В Министерстве судоходства Индии рассказали, что танкер перевозил 13,5 тыс. т топлива на сумму 8,1 млн долларов.
 
В последний раз танкер выходил на связь 31 января. Судно встало на якорь у берегов Бенина. После этого о нем ничего не известно. 
 
По данным телеканала, судно может быть захвачено пиратами. 

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Напомним, ранее в Японском море пропало российское судно с 20 людьми на борту.
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Теги: Африка, судно, корабль
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Источник: korrespondent.net

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