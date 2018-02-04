Журналист: В Сирии погиб один из лучших пилотов РФ

Россия потеряла новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 млн долларов. Сирийские повстанцы могли "купить ПЗРК в турецком военторге", предположил Юрий Бутусов.

Убитый в Сирии летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов – кадровый росийский военный и никогда не был гражданином Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир – полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской Новой газетой, что Филиппов – бывший украинский предатель, не соответствует действительности", – написал Бутусов в Facebook.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах Авиадартс.

"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам", – написал Бутусов.

Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает российская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.

"Турки, очевидно, и помогли "купить в военторге" ПЗРК", – предположили Бутусов.

По его информации, Россия потеряла новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 млн долларов.

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Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Сирии сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Позже российские военные заявили, что нанесли удар высокоточным оружием по району, откуда была запущена ракета по штурмовику Су-25.