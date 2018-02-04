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Журналист: В Сирии погиб один из лучших пилотов РФ

Комментариев: 14
Россия потеряла новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 млн долларов. Сирийские повстанцы могли "купить ПЗРК в турецком военторге", предположил Юрий Бутусов.
Обломки российского Су-25 в Сирии
Обломки российского Су-25 в Сирии

Убитый в Сирии летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов – кадровый росийский военный и никогда не был гражданином Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир – полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской Новой газетой, что Филиппов – бывший украинский предатель, не соответствует действительности", – написал Бутусов в Facebook.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах Авиадартс.

"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Российская авиация уже более недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить российским авиатеррористам", – написал Бутусов.

Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает российская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.

"Турки, очевидно, и помогли "купить в военторге" ПЗРК", – предположили Бутусов.

По его информации, Россия потеряла новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 млн долларов.

Cмотрите фотогалерею: Журналист: В Сирии погиб один из лучших пилотов РФ

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Сирии сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Позже российские военные заявили, что нанесли удар высокоточным оружием по району, откуда была запущена ракета по штурмовику Су-25.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, самолет, Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Бувший_східняк    04.02.2018, 15:01
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Был один и тот погиб бесславно...
БРОКЕР2018    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +7
БРОКЕР2018
ещё один воздушно-космический землепашец приказал долго жить
Гонта55    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +9
Гонта55
Очередной освободитель приземлился.Пойду искать гармошку.
Slevin47    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +4
Slevin47
И где мой коммент в котором я писал о обезьяне за штурвалом,которую научили взлетать и садится? Был бы лучшим пилотом-не сбили бы. Очередная дохлая вата способная убивать только безоружное мирное население!
Ser7    04.02.2018, 14:05
Оценка:  +4
Ser7
Штурмовик. Очень низко заходит на цель.
Лучший, не лучший.. От пущенной в упор ракеты шансов практически нет.

Человека жаль. Но с другой стороны - завтра мог бы у нас воевать.
Арабы часть войск рф на себя оттянули.

Спасибо ..
    04.02.2018, 13:59
Оценка:  -4
Кто этот Бутусов,что его писанина преподносится в новостях??
К каким источникам его можно отнести??
    04.02.2018, 13:59
Оценка:  -5
...Предположил Бутусов - это просто смешно
Slevin47    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +1
Slevin47
Был бы лучшим-хер бы сбили. Посадили обезьяну за штурвал,как Японцы камикадзе садили и показали как вверх и как в низ)))) Ватная армия самая отсталая! Мыльный пузырь! Только что и могут гниды уничтожать безоружных..
Ипатий    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +4
Ипатий
Умер Максим,- ну и ___ с ним !!!
multipodius    04.02.2018, 13:58
Оценка:  +13
multipodius
Україна не співчуває смертям щурів.
СтальнаяКрыса    04.02.2018, 13:58
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
"Россия потеряла новейший штурмовик Су-25СМ стоимостью около 50 млн долларов."
Если он такой новейший, то почему на нём не было защиты от ракет ПЗРК? Или ракеты повстанцам продала россия, у неё есть ПЗРК "Верба", которые тяжело ослепить или увести с курса? На рашу похоже, ей деньги нужны для войны.
krolikoffnеt    04.02.2018, 13:58
Оценка:  +9
krolikoffnеt
Просто рассейская техника крайне низкокачественная.
Ser7    04.02.2018, 14:06
Оценка:  +3
Ser7
Российский самолет сбили российской ракетой??
Ну и норм.
krolikoffnеt    04.02.2018, 13:58
Оценка:  +7
krolikoffnеt
Пора уже в военторг завести более серьезные ЗРК типа Рапиры или Роланда. До пассажирских бортов они не достанут, а действие рассеских оккупантов очень серьезно затруднят .
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