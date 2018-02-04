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На Москву обрушился мощный снегопад, есть жертвы

Комментариев: 6
В столице России рухнули сотни деревьев. Высота снежного покрова увеличилась до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве

В результате сильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, в Москве погиб один человек и еще пять получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

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"Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", – сообщил Собянин.

По последним данным, в Москве повалены 360 деревьев. Высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения. Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

Синоптики прогнозируют в Москве метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях. В регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине.
 

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Теги: Москва, погода, снег, мэр, жертвы, снегопад, Собянин, непогода, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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KastrYOUlya    04.02.2018, 15:58
Оценка:  +1
KastrYOUlya
Новость так новость , грех не поскакать от счастья .
БРОКЕР2018    04.02.2018, 15:25
Оценка:  -2
БРОКЕР2018
КисельТВ: "Бандеровцы с бубнами наскакали..."
dvs1977    04.02.2018, 14:58
Оценка:  -2
dvs1977
давит ка-цапопвза Крым то))!!!
Коцман__Бобза    04.02.2018, 14:49
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
А в Питере местный сурок накануне дня сурка ласты склеил. Так что весны в России не будет.
ЕЖИК69    04.02.2018, 14:46
Оценка:  0
ЕЖИК69
Пухеньян замело.....
Бувший_східняк    04.02.2018, 14:40
Оценка:  -3
Бувший_східняк
Вот если бы еще какое-нить нашествие татаро-монголов на Финляндию, а потом - назад...
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