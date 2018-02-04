На Москву обрушился мощный снегопад, есть жертвы

В столице России рухнули сотни деревьев. Высота снежного покрова увеличилась до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.

В результате сильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, в Москве погиб один человек и еще пять получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина.

Читай также: В РФ прокуратура обвинила метеорологов в неточных прогнозах

"Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше", – сообщил Собянин.

По последним данным, в Москве повалены 360 деревьев. Высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения. Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

Синоптики прогнозируют в Москве метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях. В регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине.

