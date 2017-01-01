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Турция готова к военной операции на восточном берегу Евфрата

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Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг сообщил об уничтожении 932 курдов и боевиков ИГИЛ в ходе операции Оливковая ветвь в сирийском Африне.
Турецкие танки в Сирии
Турецкие танки в Сирии
Анадолу

Турецкие военные готовы начать операцию в районе Манбиджа на севере Сирии, если террористы не покинут эту зону. Об этом сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает в воскресенье. 4 февраля, Анадолу.

По словам Боздага, если курды, которых Анкара считает террористами, не покинут Манбидж, то "мы двинемся в Манбидж и на восток от Евфрата".

Вице-премьер Турции также сообщил, что по данным на 4 февраля, в ходе операции Оливковая ветвь в сирийском Африне нейтрализованы 932 курдов и боевиков ИГИЛ.

Как сообщал Корреспондент.net, Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. На стороне Турции действуют боевики Сирийской свободной армии.

Накануне стало известно, что турецкие военые понесли потери в Сирии.

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Теги: Турция, курды, Сирия, сирийские повстанцы, Конфликт в Сирии, Сирийские боевики, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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