В Германии решающий день коалиционных переговоров

Лидеры трех ведущих немецких партий должны сегодня успеть обсудить такие темы, как рынок труда, здравоохранения, а также жилищную политику.

В Германии наступил решающий день переговоров о создании правительственной коалиции. Представители партий отмечают определенный прогресс в переговорах, однако не обещают гарантированно завершить их 4 февраля, как ранее планировалось.

Лидеры консерваторов и социал-демократов еще должны обсудить темы рынка труда, здравоохранения, а также жилищной политики.

Сначала утром в воскресенье представители ХДС/ХСС и СДПГ провели отдельные консультации. В 11:30 по местному времени лидер ХДС Ангела Меркель, лидер ХСС Хорст Зеегофер и руководитель социал-демократов Мартин Шульц вновь собрались на переговоры.

"Коалиционное соглашение медленно формируется", – заявил от имени сторон накануне вечером после многочасовых консультаций исполнительный секретарь фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Гроссе-Бремер.

Он отметил, что есть намерения и воля уложиться в запланированные временные рамки, но не исключено, что переговоры могут продолжаться еще в течение двух дней.

Впрочем, в рядах СДПГ растет сопротивление формированию новой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов. Немало представителей выступают против повторения союза с блоком Меркель. Даже при успешном завершении переговоров лидеров политсил коалиционный договор еще, как планируется, должны одобрить около 440 тысяч членов СДПГ.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Германия продлила запрет на воссоединение семей беженцев. Это компромиссный вариант, о котором в ходе коалиционных переговоров условились блок ХДС/ХСС и СДПГ.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle