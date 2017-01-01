У 15-летнего футболиста в Испании остановилось сердце во время матча

Год назад при схожих обстоятельствах умер еще один юный воспитанник клуба, когда играл в футбол вместе со своими друзьями.

Юный игрок умер во время матча на футбольном поле twitter.com/UDAlzira/

Юный игрок испанской "Альсиры" Начо Барбера умер во время матча на футбольном поле. Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Об этом сообщается в Тwitter команды.

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Начо Барбера получил сердечный приступ и сразу был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не сумели помочь 15-летнему юноше.

"Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.

Всего год назад при схожих обстоятельствах умер еще один юный воспитанник клуба, когда играл в футбол вместе со своими друзьями в городке Льяури.

Ранее сообщалось, что в Аргентине в ДТП погибли три чилийских футболиста.

