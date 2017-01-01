В США столкнулись поезда, два человека погибли
В США, утром 4 февраля, пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом в штате Южная Каролина, пострадали более 70 человек, которые доставлены в больницы, а еще двое - погибли, сообщает DW.
Поезд перевозчика Amtrak Нью-Йорк - Майами врезался в грузовой поезд CSX. Это привело к тому, что локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.
По данным компании-перевозчика, в поезде в момент аварии находились 139 пассажиров и 8 членов экипажа.
По информации местных СМИ, часть пострадавших не нуждались в госпитализации и самостоятельно покинули место аварии. Сейчас региональное отделение Красного Креста помогает с обустройством приюта для уцелевших пассажиров. Причины инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в США поезд, который перевозил американских конгрессменов и членов их семей в один из горных курортов в Западной Вирджинии, столкнулся с грузовиком.