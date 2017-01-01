В Афинах 1,5 млн человек протестовали против названия "Македония"

Сотни тысяч греков заполнили центральную площадь Синтагма и прилегающие улицы вокруг нее с плакатами, транспарантами и греческими флагами.

В столице Греции Афинах около 1,5 миллиона человек собрались на акции протеста против использования названия "Македония" соседней страной, заявили организаторы митинга.

Сотни тысяч греков заполнили центральную площадь столицы Синтагма и прилегающие улицы с плакатами, транспарантами и греческими флагами. При этом много людей приехали в национальных костюмах греческой провинции Македония.

В то же время греческая полиция заявила, что в акции протеста принимают участие 140 тысяч человек, то есть в десять раз меньше, чем заявляют организаторы.

Участники акции съезжались в Афины со всех уголков Греции, в том числе с Крита, Пелопоннеса и Ионических островов.

Греция считает, что Македония "украла" название у одноименной греческой провинции, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС. EPA Протест в Афинах Cпор вокруг Македонии продолжается уже 25 лет. В начале девяностых ООН признала ее под временным названием Бывшая югославская Республика Македония. Власти Греции считают, что использование сокращенного варианта позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю.

Напомним, это уже второй такой массовый протест, который происходит в Греции. 21 января в Салониках десятки тысяч людей выступили против использования слова "Македония" в названии бывшей Югославской республики.