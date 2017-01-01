Власти 10 сел Молдовы подписали "декларацию" о воссоединении с Румынией

Кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала гражданская платформа Actiunea 2012. В основном головами этих населенных пунктов являются демократы.

В Молдове 10 сел подписали декларацию об "объединение с Румынией"

В Молдове село Сесени подписало декларацию об "объединении с Румынией", став 10 населенным пунктом, который выразил желание объединиться с соседним государством. Об этом сообщает agora.md.

"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников, Сталина и Гитлера", - говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.

Инициаторы проекта планируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

В основном головами этих населенных пунктов являются демократы, лишь один был избран Либеральной партией.

Как ранее сообщалось, Украина и Молдова углубят сотрудничество в вопросах совместной охраны государственной границы.

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