Власти 10 сел Молдовы подписали "декларацию" о воссоединении с Румынией
В Молдове село Сесени подписало декларацию об "объединении с Румынией", став 10 населенным пунктом, который выразил желание объединиться с соседним государством. Об этом сообщает agora.md.
"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников, Сталина и Гитлера", - говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.
Инициаторы проекта планируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.
В основном головами этих населенных пунктов являются демократы, лишь один был избран Либеральной партией.
Как ранее сообщалось, Украина и Молдова углубят сотрудничество в вопросах совместной охраны государственной границы.