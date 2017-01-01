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Премьер Польши объяснил "бандеровский закон"

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Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Канцелярия премьер-министра Польши обнародовала специальный видеоролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

В нем выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и снимками.

Премьер-министр говорит, в частности, о том, что "Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп".

Он также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам. "Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", - декларирует премьер-министр.

Как объясняет глава правительства, именно таким было намерение внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.

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Теги: Польша, видео, премьер-министр, закон
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Источник: korrespondent.net

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