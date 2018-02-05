Только 2% россиян смогли ответить на вопросы из школьной программы

Абсолютное большинство граждан России не смогли правильно ответить на семь вопросов тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы.

Только 2,3% россиян смогли правильно ответить на вопросы тестов из программы средней школы

Только 2,3% россиян смогли правильно ответить на семь вопросов тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Левада-Центром, пишет Интерфакс в понедельник, 5 февраля.

Как показал опрос на тему научной грамотности, 7,2% респондентов дали правильные ответы на шесть тестов. 4-5 тестов прошли 30,5%, 0-3 теста – более половины (59,9%) опрошенных. Вместе с тем за девять лет (с 2009 года) среднее количество успешно пройденных тестов чуть повысилось – с 3,9 до 4,0 (из семи).

В ходе исследования, проведенного среди 1612 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения, социологи предложили определить, ложными или верными являются следующие научные утверждения:

"Континенты движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем" (правильный ответ о том, что это верно, дали 70% отвечавших, неправильный – 9%);

"Электрон меньше, чем атом" (суждение верное, правильно ответили 55% против 16%);

"Вся радиация создана человеком" (ложное суждение, 44% против 40%);

"Пол ребенка определяют гены отца" (верное утверждение, 36% против 35%)

"Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы" (ложное, 34% против 46%);

"Лазер работает, фокусируя звуковые волны" (ложное, 32% против 30%);

"Обычные растения – картофель, помидоры и т.п. – не содержат генов, а генетически модифицированные растения – содержат" (ложное, 30% против 42%).

Социологи также сравнили долю правильных ответов россиян с показателями жителей 40 других стран, в которых проводилось подобное тестирование, и выяснили, что граждане РФ отличились лишь хорошим знанием строения атома – 4 место. По остальным тестам картина менее радужная: по знанию действия антибиотиков – 24 место, природы лазерных лучей – 27, теории радиоактивности – 28, теории континентального дрейфа – 34. Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека – предпоследнее, 39 место.

Между тем тестирование показало отличные знания шведов: они заняли 1 место по количеству правильных ответов на тест про антибиотики (78%), про лазер (67%) и про радиацию (80%). За ними следуют датчане: на вопрос про континенты правильно ответили 95%, про генетику – 81%. Лучшими в знании строения атома стали венгры – 61%.

Напомним, ранее сообщалось, что более трети россиян не читали конституцию.

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