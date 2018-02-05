У премьера Дагестана нашли золотой пистолет и два автомата
Следком РФ провел обыски у временно исполняющего обязанности председателя Правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, во время которых нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, сообщает Life.
В Следкоме заявили, что установили причастность Гамидова, его заместителей и одного из министров к хищениям в республике.
В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем подозреваемым лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.
Ранее в Дагестане ради выкупа похитили министра.
Как сообщалось, в Дагестане в школе взорвалась граната: погиб ученик. Ранения получили более 10 школьников.
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