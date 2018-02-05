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У премьера Дагестана нашли золотой пистолет и два автомата

Комментариев: 2
Правоохранители подозревают и.о. премьер-министра Дагестана и его подчиненных в хищениях. Во время обыска у главы правительства нашли пистолеты, автоматы и боеприпасы.
У премьера Дагестана нашли золотой пистолет ТТ
У премьера Дагестана нашли золотой пистолет ТТ
kavtoday.ru

Следком РФ провел обыски у временно исполняющего обязанности председателя Правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, во время которых нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы. Об этом сообщает в понедельник, 5 февраля, сообщает Life.

В Следкоме заявили, что установили причастность Гамидова, его заместителей и одного из министров к хищениям в республике.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем подозреваемым лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

Ранее в Дагестане ради выкупа похитили министра.

Как сообщалось, в Дагестане в школе взорвалась граната: погиб ученик. Ранения получили более 10 школьников.

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Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, обыск, Дагестан, Следком РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    05.02.2018, 15:40
Оценка:  0
Глод
Надо ж ему из чего-то на свадьбах в воздух стрелять.
Глод    05.02.2018, 15:27
Оценка:  0
Глод
Человек с золотым пистолетом.
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