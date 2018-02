В Японии военный вертолет упал на жилой дом

Читай также: Во Франции разбились два военных вертолета, есть жертвы

В Японии военный вертолет AH-64 упал на жилой дом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что трагедия произошла в одном из жилых районов города Кандзаки. В результате происшествия погиб один человек.

Из-за падения вертолета загорелся двухэтажный дом.

По информации полиции, в доме проживала семья из четырех человек. На момент инцидента в здании их не было.

Создан кризисный штаб, который собирает информацию о происшествии.

Как известно, AH-64 совершал учебный полет.

BREAKING: A military attack helicopter has crashed in a residential area in #Saga, #Kanzaki , Japan. pic.twitter.com/LRjWx5Iq2r