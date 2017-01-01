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В Японии военный вертолет упал на жилой дом

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Военный вертолет AH-64 совершал учебный полет, во время которого упал на частный дом. В результате происшествия погиб один человек.

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В Японии военный вертолет AH-64 упал на жилой дом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что трагедия произошла в одном из жилых районов города Кандзаки. В результате происшествия погиб один человек.

Из-за падения вертолета загорелся двухэтажный дом.

По информации полиции, в доме проживала семья из четырех человек. На момент инцидента в здании их не было.

Создан кризисный штаб, который собирает информацию о происшествии.

Как известно, AH-64 совершал учебный полет.

Напомним, в декабре в Японии иллюминатор военного вертолета США упал на территорию школы, в результате чего пострадал один из учеников.

 

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Теги: Япония, видео, вертолет, авария, погибшие
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