В Японии военный вертолет упал на жилой дом
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В Японии военный вертолет AH-64 упал на жилой дом. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Отмечается, что трагедия произошла в одном из жилых районов города Кандзаки. В результате происшествия погиб один человек.
Из-за падения вертолета загорелся двухэтажный дом.
По информации полиции, в доме проживала семья из четырех человек. На момент инцидента в здании их не было.
Создан кризисный штаб, который собирает информацию о происшествии.
Как известно, AH-64 совершал учебный полет.
BREAKING: A military attack helicopter has crashed in a residential area in #Saga, #Kanzaki , Japan. pic.twitter.com/LRjWx5Iq2r— News_Executive (@News_Executive) 5 февраля 2018 г.
Напомним, в декабре в Японии иллюминатор военного вертолета США упал на территорию школы, в результате чего пострадал один из учеников.