Россия разместила комплексы Искандер под Калининградом

В Калининградской области на постоянной основе разместили тактические ракетные комплексы Искандер. Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В Калининградской области (Россия) в понедельник, 5 февраля, были размещены тактические ракетные комплексы Искандер. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, сообщает Интерфакс.

По его словам, комплексы сюда перевели на постоянную основу, для этого создали специальную инфраструктуру.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов в Калининградской области.

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Комплексы Искандер-М получила 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы Бал и Бастион.

“Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство“, - сказал командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий.

Напомним, новейший ракетный комплекс Ярс разместили в Козельском ракетном соединении в Калужской области.