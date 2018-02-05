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В российской армии хотят вернуть политруков

Комментариев: 7
Главное военно-политическое управление планируют создать в российской армии. Оно будет предназначено для "морально-политического единства армии и общества".
В российской армии возобновят советский институт
В российской армии возобновят советский институт
gettyimages.co.uk

В армии РФ планируют создать Главное военно-политическое управление, которое будет образовано на базе существующих воспитательных структур. Об этом сообщил сегодня, 5 февраля, зампредседателя общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин, пишет Интерфакс.

"Такой организационно-политический и идеологический орган целесообразно формировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил - правопреемника бывшего главка по воспитательной работе", - заявил Каньшин.

При этом он уточнил, какие будут полномочия управления.

"Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил - от роты до видов и родов войск и замыкаться на министерство обороны России", – отметил он.

При этом подчеркнул, что речь должна идти не о простом переименовании ГУРЛС.

"В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. Поэтому необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, тщательно учитывать в своей деятельности общественно-политическую ситуацию в стране, умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск", - сказал Каньшин.

Он напомнил, что впервые в Русской армии политические органы были созданы в августе 1917 года, а затем этот опыт был востребован и реализован в Вооруженных силах СССР.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, мораль
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Комментариев (7)
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Anatol    05.02.2018, 16:15
Оценка:  -1
Anatol
Снова в ленинском уголке по ночам чифирить будут...романтика...
Ехидный    05.02.2018, 15:59
Оценка:  -1
Ехидный
Всех в концлагеря под охрану армии, вот и будет единство
morpeh66    05.02.2018, 15:50
Оценка:  +1
morpeh66
Чего уж там мелочиться, пора уже ввести воинскую повинность сроком 25лет.
Бувший_східняк    05.02.2018, 15:44
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Мой отец говорил :
- Кому на Руси жить хорошо?
- Коту, попу и замполитруку.
Peyot    05.02.2018, 15:40
Оценка:  +3
Peyot
чем быстре рф скопирует совок тем быстрее она повторит его судьбу... так что давайте парни вперед... политруки заградотряды плановая экономика и железный занавес - ваши лучшие друзья!
Бувший_східняк    05.02.2018, 15:47
Оценка:  +2
Бувший_східняк
еще - Пятилетка за три года! Партия и народ едины! Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!
Ехидный    05.02.2018, 16:00
Оценка:  -1
Ехидный
Все поделить легко, если ни пуя нет
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