Минобороны РФ подтвердило самоподрыв пилота Су-25

Сбитый летчик до последнего вел неравный бой из штатного оружия, но, будучи тяжело раненым, взорвал себя гранатой, сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 погиб, подорвав себя гранатой. Об 5 февраля сообщил Интерфакс.

“При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации Идлиб для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой“, - сказано в сообщении российского Минобороны.

Приземлившись после катапультирования, Филипов вел бой из штатного оружия, а после окружения повстанцами, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

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Также сообщается, что Филипов представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой России посмертно.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором предположительно зафиксирован момент подрыва пилота на гранате после того, как он был окружен боевиками.