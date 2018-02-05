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Минобороны РФ подтвердило самоподрыв пилота Су-25

Комментариев: 9
Сбитый летчик до последнего вел неравный бой из штатного оружия, но, будучи тяжело раненым, взорвал себя гранатой, сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Обломки российского Су-25 в Сирии
Обломки российского Су-25 в Сирии
EPA/UPG

Пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 погиб, подорвав себя гранатой. Об 5 февраля сообщил Интерфакс.

“При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации Идлиб для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой“, - сказано в сообщении российского Минобороны.

Приземлившись после катапультирования, Филипов вел бой из штатного оружия, а после окружения повстанцами, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

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Также сообщается, что Филипов представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой России посмертно.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором предположительно зафиксирован момент подрыва пилота на гранате после того, как он был окружен боевиками.

 

 

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Теги: смерть, самолет, Сирия, пилот, российские военные
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Комментариев (9)
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Вурдалак    05.02.2018, 16:50
Оценка:  0
Вурдалак
Как обычно,фаны игил пишут.
Хитрый-Лис    05.02.2018, 16:46
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Сволочи эти арабы. Сбили мирно летящий военный штурмовой самолёт, да ещё и предателя Украины замочили на своей земле.
*******    05.02.2018, 16:17
Оценка:  +1
*******
Очень интересная версия, сам себя гранатой.....
Это с каких пор летчикам стали штатно гранаты выдавать?
morpeh66    05.02.2018, 16:24
Оценка:  -1
morpeh66
Им наверно пояса шахидов выдают.
lalikana    05.02.2018, 15:50
Оценка:  -7
lalikana
Низкий поклон офицеру. Погиб,как герой. Низкий поклон.
pnn*inferno    05.02.2018, 15:57
Оценка:  +4
pnn*inferno
Как псина последняя подох твой офицер. На чужой земле, совершив самоубийство.
*******    05.02.2018, 16:18
Оценка:  -1
*******
На арабских видео, видно, что его камнями забили, кистей вообще нет
*******    05.02.2018, 16:18
Оценка:  -1
*******
Поклонись еще тем кого этот лётчик убил
Бувший_східняк    05.02.2018, 15:43
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Ну совсем мирный самолёт был...
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