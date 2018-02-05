К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина

В центре Тегерана мужчина, вооруженный большим ножом, попытался проникнуть в администрацию президента Ирана, однако был задержан охранниками, которые были вынуждены применить огнестрельное оружие.

В Тегеране подстрелили и задержали мужчину после попытки ворваться в помещение администрации президента Хасан Рухани. Об этом сообщил замгубернатора иранской столицы по вопросам безопасности Мохсен Хамедани, информирует информагентство Tasnim.

Задержанный имел при себе большой нож и был одет в белый саван, символизирующий его готовность пожертвовать своей жизнью.

Злоумышленник был ранен в ногу, когда он пытался пройти ворота президентской канцелярии на улице Пастер в центре Тегерана. Это территория с высоким уровнем защиты, как и другие ключевые государственные учреждения, отмечает издание.

Был ли в это время в здании администрации сам Хасан Рухани, пока неизвестно.

Ранее Службы безопасности Великобритании предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet