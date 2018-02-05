К президенту Ирана пытался проникнуть вооруженный мужчина
В Тегеране подстрелили и задержали мужчину после попытки ворваться в помещение администрации президента Хасан Рухани. Об этом сообщил замгубернатора иранской столицы по вопросам безопасности Мохсен Хамедани, информирует информагентство Tasnim.
Задержанный имел при себе большой нож и был одет в белый саван, символизирующий его готовность пожертвовать своей жизнью.
Злоумышленник был ранен в ногу, когда он пытался пройти ворота президентской канцелярии на улице Пастер в центре Тегерана. Это территория с высоким уровнем защиты, как и другие ключевые государственные учреждения, отмечает издание.
Был ли в это время в здании администрации сам Хасан Рухани, пока неизвестно.
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