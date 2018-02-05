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В Сети показали, как стрелял Су-25 перед тем, как был сбит

Комментариев: 13
Сирийские повстанцы опубликовали видео, которое ставит под сомнение официальную версию Министерства обороны России о наблюдательном полете Су-25.

На сервисе Youtube в сети интернет появилось видео, на котором видно, как самолет выпускает две ракеты, после чего ракета попадает уже в него.

Таким образом, сирийские повстанцы ставят под сомнение официальную версию Министерства обороны Российской федерации о том, что Су-25 выполнял наблюдательный полет для контроля режима прекращения огня.

Напомним, ранее 5 февраля в Сети появилось видео, на котором предположительно сирийские повстанцы пытаются захватить сбитого российского летчика, а тот подрывает себя гранатой. Позже в Минобороны РФ подтвердили информацию, что пилот погиб, подорвав себя гранатой.

Как сообщалось, 3 февраля в Сирии повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб.

Смотри также: Обстрел российского штурмовика в Сирии сняли на видео

По информации журналиста Юрия Бутусова, погибший в Сирии российский кадровый военный Роман Филиппов был одним из лучших пилотов РФ.

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Теги: Россия, смерть, самолеты, Сирия, пилот, обстрел
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Комментариев (13)
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Anatol    06.02.2018, 03:20
Оценка:  0
Anatol
#ихтамнестрелять,
#вывсенеправильнопонимать,
#онсамсебяубивать,
#кремльопятьвсехнаЯбать
SALisovoy    06.02.2018, 02:25
Оценка:  +2
SALisovoy
красавчики так накинули молодчаги - побольше их там завалите - может на Донбассе меньше будет. . . .
Vesna_Krasna2    06.02.2018, 01:50
Оценка:  -15
Vesna_Krasna2
Русские не сдаются.
texst    06.02.2018, 01:50
Оценка:  +10
texst
ты статью перепутало ) это в другом месте пЯсать нать
ostanovites    06.02.2018, 01:50
Оценка:  +12
ostanovites
видел фильм документальный в чечне еще как сдаются русские они герои толпой как пьяному море по колено
aprilin    06.02.2018, 01:47
Оценка:  +2
aprilin
..по школам и больницам стрелять..у рыфы пацонов..что..два пальца...об асфальт...называется..наблюдать.. .как...люди..дети..женщины ..гибнут..от..рыфы...мира..
C!    06.02.2018, 00:41
Оценка:  +5
C!
мокши как всегда обделались
ivansobolev1990    06.02.2018, 00:15
Оценка:  +4
ivansobolev1990
ну "герой" ...получил по шляпе-за мирных жителей..
Игорян_Игоряныч    06.02.2018, 00:06
Оценка:  +5
Игорян_Игоряныч
вЯликая расейская армия, даже чурки с рогатки самоль сбить могут...
сергей11    05.02.2018, 22:54
Оценка:  +15
сергей11
Стервятник.
multipodius    05.02.2018, 22:53
Оценка:  +17
multipodius
Вата горить.
Sinobi-life    05.02.2018, 22:53
Оценка:  +18
Sinobi-life
Так это он "рашистскую гуманитарк"у сбрасывал,а "братья" сирийци не так поняли!!! :-))
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