В Сети показали, как стрелял Су-25 перед тем, как был сбит

Сирийские повстанцы опубликовали видео, которое ставит под сомнение официальную версию Министерства обороны России о наблюдательном полете Су-25.

На сервисе Youtube в сети интернет появилось видео, на котором видно, как самолет выпускает две ракеты, после чего ракета попадает уже в него.

Таким образом, сирийские повстанцы ставят под сомнение официальную версию Министерства обороны Российской федерации о том, что Су-25 выполнял наблюдательный полет для контроля режима прекращения огня.

Напомним, ранее 5 февраля в Сети появилось видео, на котором предположительно сирийские повстанцы пытаются захватить сбитого российского летчика, а тот подрывает себя гранатой. Позже в Минобороны РФ подтвердили информацию, что пилот погиб, подорвав себя гранатой.

Как сообщалось, 3 февраля в Сирии повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС в провинции Идлиб.

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По информации журналиста Юрия Бутусова, погибший в Сирии российский кадровый военный Роман Филиппов был одним из лучших пилотов РФ.