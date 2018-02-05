Путин простил Киргизии долг на $240 млн

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Киргизии об урегулировании задолженности последней по кредитам. Речь идет о списании $240 млн долга.

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Киргизии об урегулировании задолженности последней по кредитам. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет о списании Киргизии остатков ее задолженности на общую сумму $240 млн. Первую часть долга – $188,9 млн – Россия списала еще в 2013 году. Тем не менее Киргизия осталась должна еще $300 млн. Так как Киргизия не была способна вернуть долг, страны договорились списывать его по $30 млн в год. К маю 2017 года, когда было предложено списать киргизский долг полностью, было списано только $60 млн.



"Было обращение киргизской стороны, чтобы списать; мы пошли навстречу нашим партнерам, и сегодня было подписано соглашение о списании долга в объеме $240 млн", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.



По данным СМИ, в 2016 году Путин списал долг Узбекистана на $865 млн, до этого были списаны долги Монголии, Афганистана и Ливии на общую сумму более $16 млрд.

Напомним, в августе 2017 года Министерство финансов РФ сообщило, что Москва погасила последний внешний долг СССР, выплатив 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.