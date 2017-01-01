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В Германии осудили уроженцев Украины за крупную аферу

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В преступную сеть входило около 230 фирм по предоставлению услуг по уходу за больными и инвалидами. Они выставляли страховым компаниям счета за услуги, которые на самом деле не оказывали.
Главный подозреваемый получил семь лет и штраф около 500 тысяч евро
Главный подозреваемый получил семь лет и штраф около 500 тысяч евро
thekievtimes.ua

В Германии осуждены на срок от двух до семи лет выходцы из Украины и России. Он обвиняются в миллионных махинациях со счетами, фальсификации документов и отмывании средств в сфере здравоохранения.

Соответствующее решение в отношении девяти участников преступной группировки, основанной выходцами из бывшего СССР, принял в Дюссельдорфе земельный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Их признали виновными в создании системы координированной подделки счетов за предоставленные услуги по уходу за больными.

Главный подозреваемый приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу около 500 тысяч евро.

По имеющимся данным, общая сумма убытков в результате махинаций с 2008-го по сентябрь 2016 года насчитывает не менее 4,7 млн евро. В преступную сеть входило около 230 фирм по предоставлению услуг по уходу за больными и инвалидами.

По предварительной договоренности с пациентами, большинство из которых тоже были выходцами преимущественно из РФ, Украины и других бывших советских республик, а также врачами фирмы выставляли страховым компаниям счета за услуги, которые они на самом деле не предоставляли.

Напомним, ранее в США суд приговорил к 13 месяцам тюрьмы женщину, которая получала пенсию метри, умершей 24 года назад.

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Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Теги: Россия, Украина, суд, Германия, афера, украинцы, мошенничество, мошенники, ФРГ, махинации, приговор
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Источник: korrespondent.net

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