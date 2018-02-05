В России спрос на лопаты вырос в 11 раз из-за снегопадов

За прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Снегопады стали мощнейшими за историю метеорологических наблюдений.

В России из-за сильных снегопадов в некоторых регионах спрос на лопаты вырос в 11 раз. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает RT со ссылкой на данные Яндекс.Маркета.

Также отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущей неделей.

"Помимо аксессуаров для уборки снега, россияне стали чаще интересоваться автомобильным щетками, за неделю спрос в этой категории увеличился всемеро", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие выходные в Москве выпало 122% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 40 см. Снегопады стали мощнейшими за историю метеонаблюдений. В московских аэропортах отменили и задержали более 850 рейсов.

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