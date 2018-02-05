США провели масштабную разведку на Черном море

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk четыре часа летал на Донбассе, а потом проследовал вдоль Крыма и Краснодарского края соседней России.

Американский дрон Global Hawk может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 километров Unmanned Systems Technology

Два американских военных самолета с авиабазы Сигонелла на Сицилии в понедельник, 5 февраля, осуществили многочасовые разведывательные полеты у побережья аннексированного Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 утром совершал полет вблизи Новороссийска, длительное время курсируя вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика. При приближении к российской морской границе он снижался до высоты 7,5 тыс. метров.

Вслед за этим после полудня морской разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма, а затем, встав в круг, курсировал вблизи Севастополя. После этого он также пролетел вблизи западного побережья полуострова, оккупированного российскими войсками.

Также после полудня к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048. Ранее в понедельник он уже осуществил четырехчасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. Маршрут его полета к побережью Крыма в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью. RQ-4B в течение нескольких часов совершал пролеты вдоль западного и южного побережья Крыма, а также Краснодарского края вплоть до Сочи.

Напомним, 2 февраля два американских самолета провели разведку у границ России в Балтийском море.