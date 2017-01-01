Конгресс США рассмотрит закон о помощи Украине

Конгрессмен Брендан Бойл надеется, что голосование по закону об укреплении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности состоится в ближайший понедельник.

В повестку дня Палаты представителей Конгресса США внесен законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Голос Америки со ссылкой на конгрессмена-демократа Брендана Бойла.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", – заявил Бойл.

Отмечается, что конгрессмен внес законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в 2017 году.

"Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак России", – прокомментировал он.

Бойл выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже в ближайший понедельник.

Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США утвердила на уровне профильного комитета законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности и рекомендовала его к дальнейшей процедуры голосования.

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