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На Мальдивах задержали экс-президента

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Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм задержан 5 февраля полицией в собственной резиденции. Также правоохранители задержали его зятя.
Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм
Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм
twitter.com/STcom

На Мальдивах задержали экс-президента страны Момуна Абдулу Гаюма. Об этом сообщил его пресс-секретарь Абдул Алеем, передает Reuters

Гаюм был задержан в своей резиденции вместе с зятем. Он руководил страной на протяжении 30 лет до 2008 года. 

Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных, включая сына Гаюма Фариша.

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Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей. Ямин все обвинения отрицает.

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Теги: президент, Мальдивы, задержание, Власть и оппозиция
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Источник: korrespondent.net

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