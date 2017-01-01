Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм задержан 5 февраля полицией в собственной резиденции. Также правоохранители задержали его зятя.

На Мальдивах задержали экс-президента страны Момуна Абдулу Гаюма. Об этом сообщил его пресс-секретарь Абдул Алеем, передает Reuters.

Гаюм был задержан в своей резиденции вместе с зятем. Он руководил страной на протяжении 30 лет до 2008 года.

Напомним, на Мальдивах 4 февраля военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных, включая сына Гаюма Фариша.



На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей. Ямин все обвинения отрицает.