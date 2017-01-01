Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цыпленок с четырьмя лапами родился в Индии

Комментариев: 0
Причиной появления дополнительной пары лап у птиц является полимелия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей.
 
В Индии родился цыпленок с четырьмя лапами. Хозяин птицы отказывается ее продавать, несмотря на щедрые предложения, сообщает Mirror.
 
Цыпленку около двух месяцев, он растет и развивается, как самый обычный птенец.
 
Его владелец Джавед Али из деревни Роджхада (штат Мадхья-Прадеш) рассказал, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка даже пять тысяч рупий.
 
Причиной появления дополнительной пары лап у цыпленка является полимелия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.


В Сети показали видео с двухголовой змеей
 
Ранее сообщалось, что на одной из ферм в Англии родился ягненок с пятью копытами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, видео, птица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь