Цыпленок с четырьмя лапами родился в Индии
Причиной появления дополнительной пары лап у птиц является полимелия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей.
В Индии родился цыпленок с четырьмя лапами. Хозяин птицы отказывается ее продавать, несмотря на щедрые предложения, сообщает Mirror.
Цыпленку около двух месяцев, он растет и развивается, как самый обычный птенец.
Его владелец Джавед Али из деревни Роджхада (штат Мадхья-Прадеш) рассказал, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка даже пять тысяч рупий.
Причиной появления дополнительной пары лап у цыпленка является полимелия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей, как правило, нефункциональных.
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