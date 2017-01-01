Цыпленок с четырьмя лапами родился в Индии

Причиной появления дополнительной пары лап у птиц является полимелия – генетическое нарушение, которое приводит к развитию дополнительных конечностей.

В Индии родился цыпленок с четырьмя лапами. Хозяин птицы отказывается ее продавать, несмотря на щедрые предложения, сообщает Mirror

Цыпленку около двух месяцев, он растет и развивается, как самый обычный птенец.

Его владелец Джавед Али из деревни Роджхада (штат Мадхья-Прадеш) рассказал, что каждый день к нему приходят гости, чтобы посмотреть на необыкновенного пернатого. По его словам, некоторые предлагали за цыпленка даже пять тысяч рупий.