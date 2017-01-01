Литва: Ракеты РФ в Калининграде – угроза половине Европы
Российские ракетные комплексы Искандеры под Калининградом угрожают не только Литве, но и половине Европы, заявила литовский лидер Даля Грибаускайте.
Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала размещения под Калининградом российских оперативно-тактических комплексов Искандер угрозой для половины Европы. Об этом она сказала во время встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, передает Delfi.
"Сегодня в полдень в Калининграде развернули ракеты Искандер для постоянного пребывания. Это означает угрозу не только для Литвы, но и для половины европейских государств", – подчеркнула Грибаускайте.
Напомним, Кароблис заявил, что Россия 5 февраля разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) Искандер, которые могут нести ядерный заряд.
Комплексы Искандер-М получила 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы Бал и Бастион.
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