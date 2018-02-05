Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Румыния потеряла в Черном море подводный дрон

Комментариев: 0
Военно-морской флот Румынии потерял единственный подводный дрон в Черном море. Министр обороны Михай Фифор обратился в военную прокуратуру.
Корабли ВМФ Румынии
Корабли ВМФ Румынии
europafm.ro
 
Румыния потеряла военный подводный дрон, проводивший исследования в Черном море. В связи с этим глава Минобороны Михай Фифор обратился в военную прокуратуру страны, сообщает Agerpres.
 
"В ходе научных исследований в июне 2017 года в Черном море платформа была потеряна, поиски не принесли результатов. Министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру", – сообщили в ведомстве.
 
Речь идет о дроне SECRIS, который был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился в ведении Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).

Китай вернул США захваченный ранее беспилотник
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Черное море, Румыния, беспилотник, дрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь