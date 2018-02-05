Румыния потеряла в Черном море подводный дрон

Военно-морской флот Румынии потерял единственный подводный дрон в Черном море. Министр обороны Михай Фифор обратился в военную прокуратуру.

Румыния потеряла военный подводный дрон, проводивший исследования в Черном море. В связи с этим глава Минобороны Михай Фифор обратился в военную прокуратуру страны, сообщает Agerpres

"В ходе научных исследований в июне 2017 года в Черном море платформа была потеряна, поиски не принесли результатов. Министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру", – сообщили в ведомстве.





Китай вернул США захваченный ранее беспилотник Речь идет о дроне SECRIS, который был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился в ведении Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).