США одобрили публикацию секретного документа по РФ

Окончательное решение по поводу рассекречивания служебного документа должен теперь в течение пяти дней принять президент Дональд Трамп.

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию секретного документа от Демократической партии по российскому вмешательству в американские выборы, передает Associated Press.

Голосование проходило анонимно.

Президент США Дональд Трамп должен в течение пяти дней решить, одобрять ли публикацию документа.

Напомним, в прошлом годуамериканская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.



Трамп обвинил ФБР и Минюст США в политизации расследований

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает.

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