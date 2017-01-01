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США одобрили публикацию секретного документа по РФ

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Окончательное решение по поводу рассекречивания служебного документа должен теперь в течение пяти дней принять президент Дональд Трамп.
Конгресс США
Конгресс США

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию секретного документа от Демократической партии по российскому вмешательству в американские выборы, передает Associated Press.

Голосование проходило анонимно.

Президент США Дональд Трамп должен в течение пяти дней решить, одобрять ли публикацию документа.

Напомним, в прошлом годуамериканская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Трамп обвинил ФБР и Минюст США в политизации расследований

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает.

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Теги: Россия-США, США, документ, демократы
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Источник: korrespondent.net

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