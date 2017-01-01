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В Германии бармен 15 лет скрывал свою слепоту от работодателя

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Сегодня Салия Кахаватте не скрывает своей особенности и работает бизнес-тренером в Гамбурге.
Кахаватте тренировался определять напитки по форме бутылки
Кахаватте тренировался определять напитки по форме бутылки

Немецкий бармен 15 лет скрывал свою слепоту от работодателя. Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Когда Салия Кахаватте учился в школе, он внезапно потерял зрение. Его мечта стать барменом и работать в сфере ресторанного бизнеса казалась практически неосуществимой. Тогда он решил никому не рассказывать о своей проблеме и получить желаемую должность. Он не предупредил работодателя о том, что он видит всего на пять процентов, и начал работать в баре одного престижного отеля“, - отмечается в сообщении.

По вечерам Кахаватте тренировался определять напитки по форме бутылки и различать бокалы на ощупь. “Карьера пошла вверх, но страх того, что его тайна раскроется, довел Салию до тяжелой депрессии. Преодолев этот кризис, он написал автобиографическую книгу под названием “Свидание вслепую с жизнью“ , - говорится в сообщении. 

Сегодня он не скрывает своей особенности и работает бизнес-тренером в Гамбурге.

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Книгу Кахаватте экранизировал немецкий режиссер Марк Ротемунд.

“При решении любой проблемы нужна четкая стратегия. Для начала вы определяете цель и оцениваете ваши возможности для ее достижения. Например, я мечтал мешать коктейли за барной стойкой. Тогда я спросил себя, могу ли я это делать? На тот момент это казалось невозможным, но очень хотелось. Как я мог достигнуть этого? Только с помощью тренировок. Когда? Вечером, когда в баре никого не было. Кто мне может в этом помочь? Рядом был друг Макс. Именно такие вопросы следует задавать себе на пути к мечте“, - подчеркнул Кахаватте. 

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Теги: Германия, бармен, слепота
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