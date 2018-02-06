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Эйфелеву башню закрыли для посетителей

Комментариев: 1
Сначала подняться на памятник могли только гости с зарезервированными в ресторане местами. Но впоследствии администрация башни сообщила, что вход закрыт абсолютно для всех посетителей.
Эйфелева башня
Эйфелева башня
twitter.com/laTourEiffel

В Париже закрыли вход на Эйфелеву башню в связи с ожидающимся снегопадам. Об этом сообщается на странице Эйфелевой башни в Facebook.

Сначала подняться на памятник могли только гости с зарезервированными в ресторане местами. Но впоследствии администрация башни сообщила, что вход закрыт абсолютно для всех посетителей.

"Из-за погодных условий Эйфелева башня в настоящее время закрыта для всех посетителей", - говорится в сообщении.

Национальная метеорологическая служба Франции Meteo-France объявила оранжевый (предпоследний) уровень тревоги в 14 департаментах Франции из-за предстоящего снегопада.

Похож на Венецию. Как Сена затопила Париж

Напомним, в конце января уровень воды в Сене поднялся до максимального показателя из-за паводка.

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Теги: снегопады, Париж, Эйфелева башня, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    06.02.2018, 15:27
Оценка:  0
Бувший_східняк
Был в Париже два раза, а на башню так и не поднялся. Кстати, второй раз, когда в США был теракт, самолёты врезались в торговый центр. Тогда вокруг Эйфелевой башни в Париже было оцепление и никого и близко не подпускали. А на следующую ночь во многих арабских ресторанах побили окна...
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