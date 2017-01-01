Авиация Асада ударила по Гуте, погибли 16 мирных жителей
Авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, что недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, пишет i24news.
По предварительным данным, в результате атаки погибли не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.
"Было убито 16 человек, из них двое детей, во время интенсивных воздушных налетов, осуществляемых режимом против нескольких районов в восточной Гуте", - заявил руководитель центра Рами Абдель Рахман.
По его словам, число жертв может возрасти, поскольку многие люди застряли под обломками зданий, а несколько человек из-за ранения находятся в критическом состоянии.
Напомним, российские военные самолеты увеличили число авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как там сбили российский Су-25. В результате авиаударов была разрушена больница.
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