Авиация Асада ударила по Гуте, погибли 16 мирных жителей

Правительственные войска Сирии нанесли авиаудар по восточной Гуте, в результате чего погибли 16 мирных жителей, среди них двое детей. Число жертв может вырасти.

Авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, что недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека, пишет i24news.

По предварительным данным, в результате атаки погибли не менее 16 местных жителей, среди которых двое детей.

"Было убито 16 человек, из них двое детей, во время интенсивных воздушных налетов, осуществляемых режимом против нескольких районов в восточной Гуте", - заявил руководитель центра Рами Абдель Рахман.

По его словам, число жертв может возрасти, поскольку многие люди застряли под обломками зданий, а несколько человек из-за ранения находятся в критическом состоянии.

Напомним, российские военные самолеты увеличили число авианалетов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как там сбили российский Су-25. В результате авиаударов была разрушена больница.

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