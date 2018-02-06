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В Эстонии автобус с пассажирами провалился под лед

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Авария произошла в 500 метрах от порта Муналайд. Два человека смогли самостоятельно выбраться на лед, поисками остальных пассажиров займутся водолазы.
В Эстонии автобус провалился под лед
В Эстонии автобус провалился под лед
ERR

В Пярнуском уезде Эстонии в море провалился микроавтобус с людьми. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Ляэнеского спасательного центра.

Инцидент произошел в 500 метрах от порта Муналайд. Как рассказал спасатель Ээво Пулли, это не были местные жители, которые пока остерегаются выходить на лед.

Отмечается, что два человека – мужчина и женщина – смогли самостоятельно выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу. По свидетельствам очевидцев, они были в состоянии сильного опьянения.

В то же время в автобусе могли находиться четыре человека. Их поисками займутся водолазы.

Глубина в месте происшествия составляет четыре метра.

Напомним, ранее в Полтаве автомобиль провалился под лед.

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Теги: ДТП, Эстония, пассажиры, авария, лед, автобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
stomatology_esli    06.02.2018, 16:31
Оценка:  0
stomatology_esli
хорошо погуляли
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