В Эстонии автобус с пассажирами провалился под лед
В Пярнуском уезде Эстонии в море провалился микроавтобус с людьми. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Ляэнеского спасательного центра.
Инцидент произошел в 500 метрах от порта Муналайд. Как рассказал спасатель Ээво Пулли, это не были местные жители, которые пока остерегаются выходить на лед.
Отмечается, что два человека – мужчина и женщина – смогли самостоятельно выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу. По свидетельствам очевидцев, они были в состоянии сильного опьянения.
В то же время в автобусе могли находиться четыре человека. Их поисками займутся водолазы.
Глубина в месте происшествия составляет четыре метра.
Напомним, ранее в Полтаве автомобиль провалился под лед.
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