Скандал в Пентагоне: ведомство "потеряло" более $800 миллионов

В Пентагоне впервые проходит полный финансовый аудит. Он уже выявил потерю более, чем 800 миллионов долларов. Эти деньги должны были пойти на строительные проекты.

В Министерстве обороны США не смогли объяснить о своих расходах на сумму более 800 миллионов долларов США. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило Politico.

Отмечается, что эти деньги одно из самых больших агентств министерства должно было вложить в строительные проекты.

"Одно из самых больших агентств Пентагона Defense Logistics Agency не смогло отчитаться о расходах на сумму более 800 миллионов долларов США в строительные проекты", - говорится в аудите компании Ernst & Young.

Последний аудит поднимает новые вопросы к способности Министерства обороны США управлять своим ежегодным бюджетом, который достигает 700 миллиардов долларов США - и это даже не принимая во внимание дополнительные миллиарды, которые президент США планирует предложить в этом месяце.

Как отмечает издание, Министерство никогда не проходило полный финансовый аудит, несмотря на мандат от Конгресса США.

Ранее Трамп заявил, что намерен увеличить оборонный бюджет на 13%.

В январе также сообщалось о том, что США дали втрое больше денег на разминирование Донбасса.

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