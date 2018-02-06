ЕС обсудит с Россией борьбу с терроризмом

Встреча пройдет на неформальном уровне. Стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии.

Евросоюз и Россия проведут неформальную встречу для обсуждения связанных с борьбой с терроризмом вопросов. Как сообщили в Европейской службе внешних действий, встреча состоится 8 февраля в Брюсселе.

"Европейский Союз и Российская Федерация в ходе неформальной встречи обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, и усилия по предупреждению радикализации и воинствующего экстремизма", – говорится в сообщении.

На встрече будут председательствовать заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Педро Серрано и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Отмечается, что стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии, а также сотрудничество в рамках международных форумов.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet