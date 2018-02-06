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ЕС обсудит с Россией борьбу с терроризмом

Комментариев: 1
Встреча пройдет на неформальном уровне. Стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии.
Флаги РФ и Евросоюза
Флаги РФ и Евросоюза
Vladimir Sergeev

Евросоюз и Россия проведут неформальную встречу для обсуждения связанных с борьбой с терроризмом вопросов. Как сообщили в Европейской службе внешних действий, встреча состоится 8 февраля в Брюсселе.

"Европейский Союз и Российская Федерация в ходе неформальной встречи обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, и усилия по предупреждению радикализации и воинствующего экстремизма", – говорится в сообщении.

На встрече будут председательствовать заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Педро Серрано и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Отмечается, что стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии, а также сотрудничество в рамках международных форумов.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму.

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Теги: Россия, ЕС, Терроризм, Евросоюз, террористы, РФ, террорист, террористические организации, антитеррор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    06.02.2018, 15:52
Оценка:  0
Peyot
заголовок: ЕС обсудит со страной терористом №1 в мире борьбу с тероризмом. Очень хорошая идея)))))
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