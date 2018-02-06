Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию

Комментариев: 10
В возвращении тела майора Романа Филипова на родину участвовали военные РФ, Турции и Сирии. Похороны состоятся 8 февраля.
Цветы в память о Романе Филипове
Цветы в память о Романе Филипове

Тело российского летчика майора Романа Филипова доставлено в Россию. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

“Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию“, – сказали в военном ведомстве РФ.

Смотри также: Это вам за пацанов: видео боя российского пилота с боевиками

Тело Филипова было возвращено на родину благодаря действиям спецназа РФ и Сирии, сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По данным Минобороны, церемония погребения Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже. В честь Филипова планируют назвать улицы в Калининграде и в Новой Москве.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но потом подорвал себя гранатой. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Филипов был одним из лучших пилотов штурмовой авиации в РФ.

 

Поделись:
Теги: Россия, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
KITE    06.02.2018, 17:26
Оценка:  0
KITE
еще раз -1
БуЛебод    06.02.2018, 16:56
Оценка:  +2
БуЛебод
Кому интересна эта «важная» информация? Доставили, закопали, порвали три баяна???
зірка*    06.02.2018, 16:47
Оценка:  +5
зірка*
Яка "сумна новина". Окупант загинув на чужині- туди йому й дорога.
chippolino2017    06.02.2018, 16:47
Оценка:  -5
chippolino2017
Cвободу Сирии от исламистов!
Sinobi-life    06.02.2018, 17:11
Оценка:  +3
Sinobi-life
Скорей от путинистов и асадистов - валянок!!
Москвошвея    06.02.2018, 16:43
Оценка:  +5
Москвошвея
Кто-нибудь из профи может сказать,что лётчики с гранатами летают?Реально хочется расширить свой кругозор.Мне кажется -это очередная ложь.
Fatimass    06.02.2018, 16:38
Оценка:  +4
Fatimass
Улицу планируют назвать именем этого существа. На мемориальной доске так и напишут - мочил мирное население Сирии .
sir1965    06.02.2018, 16:36
Оценка:  +11
sir1965
Непонятно о какой геройской гибели идёт речь?
Woodbrother    06.02.2018, 16:30
Оценка:  +9
Woodbrother
Улицу планируют назвать именем этого существа. На мемориальной доске так и напишут - мочил мирное население Сирии .
utekai    06.02.2018, 16:19
Оценка:  +9
utekai
точно что, ЭТАВАМЗАПАЦАНОВ ватные оккупанты
SANDMAN    06.02.2018, 16:19
Оценка:  +13
SANDMAN
"Это вам за пацанов" и подорвал себя , чаще бы ватники себя подрывали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь