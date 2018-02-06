Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию

В возвращении тела майора Романа Филипова на родину участвовали военные РФ, Турции и Сирии. Похороны состоятся 8 февраля.

Цветы в память о Романе Филипове

Тело российского летчика майора Романа Филипова доставлено в Россию. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

“Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию“, – сказали в военном ведомстве РФ.

Смотри также: Это вам за пацанов: видео боя российского пилота с боевиками

Тело Филипова было возвращено на родину благодаря действиям спецназа РФ и Сирии, сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По данным Минобороны, церемония погребения Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже. В честь Филипова планируют назвать улицы в Калининграде и в Новой Москве.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но потом подорвал себя гранатой. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Филипов был одним из лучших пилотов штурмовой авиации в РФ.