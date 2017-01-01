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Французских депутатов будут штрафовать за прогулы

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Депутаты, которые пропустят не менее трети от всех заседаний, будут оштрафованы на €4320. Те, кто пропустит половину, – на €8640. Для тех, кто пропустит не менее 2 заседаний своих комитетов в месяц, будет отдельный штраф – €360.
Депутатов Национального собрания Франции будут штрафовать за прогулы
Депутатов Национального собрания Франции будут штрафовать за прогулы

Председатель Национального собрания Франции Франсуа де Руги объявил, что пропускающие заседания депутаты нижней палаты французского парламента будут подвергаться крупным штрафам. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет Коммерсант.

Отмечается, что такое решение де Руги принял после того, как на заседание, которое в рамках своего визита во Францию посетил глава Бундестага Вольфганг Шойбле, пришло всего 147 депутатов из 577.

Как отметил председатель Национального собрания, единственным способом воздействовать на проблему абсентеизма является удар по кошельку прогульщиков.

По данным СМИ, во французском законодательстве еще с 1940 годов есть положения, позволяющие штрафовать депутатов за прогулы, однако на деле эти нормы применялись очень редко. Теперь же депутаты, которые пропустят не менее трети от всех заседаний, будут оштрафованы на €4320. Те, кто пропустит половину,  на €8640. Для тех, кто пропустит не менее двух заседаний своих комитетов в месяц, будет отдельный штраф  €360. Сообщается, что ежегодная зарплата члена французского парламента составляет €86 516 с дополнительным лимитом в €64 476 на покрытие служебных расходов.

Напомним, ранее во Франции депутатам парламента запретили брать на работу родственников.

Как сообщал Корреспондент.net, на штрафах за прогулы народных депутатов заседаний Верховной Рады удалось сэкономить около 3 млн грн

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Теги: Франция, штраф, нардепы, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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