В Дамаске из минометов обстреляли торгпредство России

В российском МИД осудили этот инцидент, а также обратились к международным и региональным партнерам с призывом "объективно взглянуть на происходящее".

Здание торгового предствительства России попало под минометный обстрел в Дамаске.Здание получило серезные повреждения. Об этом сообщает МИД РФ вечером во вторник, 6 февраля.

"Приблизительно в 16:00 по местному времени в здание Торгового представительства РФ в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-м мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Российские диполоматы заявили, что "решительно осуждают очередную вылазку террористов против диппредставительства России в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни".

В МИД РФ обратились к международным и региональным партнерам с призывом "объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий".

Напомним, 5 февраля в Дамаске взорвали пункты раздачи российской гуманитарной помощи в результате минометного огня. В результате происшествия погибли два человека.

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