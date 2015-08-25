Рussy Riot оштрафовали за акцию в поддержку Сенцова

Якутский городской суд оштрафовал на 9600 тысяч гривен активисток Pussy Riot Ольгу Борисову и Марию Алехину за акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, которую они организовали в прошлом году.

Якутский городской суд (Россия) оштрафовал на 20 тысяч рублей (9600 тысяч гривен) активисток Pussy Riot Ольгу Борисову и Марию Алехину за акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что штраф присужден по статье Административного кодекса России 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Напомним, в августе 2017 года активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки украинского кинорежиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко получил 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Украинцев обвиняют в подготовке терактов в Крыму в мае 2014 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet