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Рussy Riot оштрафовали за акцию в поддержку Сенцова

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Якутский городской суд оштрафовал на 9600 тысяч гривен активисток Pussy Riot Ольгу Борисову и Марию Алехину за акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, которую они организовали в прошлом году.
Активисток Pussy Riot оштрафовали
Активисток Pussy Riot оштрафовали
Скріншот із відео

Якутский городской суд (Россия) оштрафовал на 20 тысяч рублей (9600 тысяч гривен) активисток Pussy Riot Ольгу Борисову и Марию Алехину за акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что штраф присужден по статье Административного кодекса России 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Напомним, в августе 2017 года активистки из Pussy Riot устроили акцию поддержки украинского кинорежиссера и политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко получил 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Украинцев обвиняют в подготовке терактов в Крыму в мае 2014 года.

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Теги: суд, Якутия, штраф, акция, Pussy Riot, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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