Землетрясение на Тайване: два человека погибли, почти 200 ранены

В частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Всего обрушились пять зданий. В 567 домах нет электричества.

Одно из зданий в городе Хуалянь после землетрясения

В результате силльного землетрясения на острове Тайвань погибло не менее двух человек, пострадали 188. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Отмечается, что некоторые из пострадавших в критическом состоянии.

Всего обрушились пять зданий. В частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. В 567 домах нет электричества. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

Tareas de rescate de personas atrapadas en edificio colapsado.

Personal civil portando escaleras prestan las primeras ayudas.#TaiwanEarthquake pic.twitter.com/f3eZdrLpMj — Bomberos GIRECAN #USAR & K9 (@BOMBEROSGIRECAN) 6 февраля 2018 г.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Местные жители ощутили 14 афтершоков, последовавших за землетрясением.

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