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Землетрясение на Тайване: два человека погибли, почти 200 ранены

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В частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. Всего обрушились пять зданий. В 567 домах нет электричества.
Одно из зданий в городе Хуалянь после землетрясения
Одно из зданий в городе Хуалянь после землетрясения

В результате силльного землетрясения на острове Тайвань погибло не менее двух человек, пострадали 188. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Отмечается, что некоторые из пострадавших в критическом состоянии.

Всего обрушились пять зданий. В частично обвалившейся гостинице Marshal Hotel в городе Хуалянь заблокированы 29 человек. В 567 домах нет электричества. Поврежден один из крупных мостов, связывающий город с прибрежным шоссе.

 

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Местные жители ощутили 14 афтершоков, последовавших за землетрясением.

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Теги: Тайвань, Землетрясения, видео, погибли, землетрясение, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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