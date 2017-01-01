Дуда подписал "бандеровский закон"

Польский лидер ранее заявил, что обратится в Конституционный суд страны для оценки нововведений. Таким образом не исключено, что закон будет модифицирован.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти. Об этом вечером во вторник, 6 февраля, агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского президента Кшиштоф Лапиньски.

При этом, глава государства подчеркнул, что, возможно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности – если нарушения совершаются за пределами Польши.

Ранее Дуда пообещал подписать закон и обратиться в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку этому документу.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

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