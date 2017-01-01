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США: Новые санкции не повлияют на госдолг России

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Ранее Минфин США в докладе Конгрессу предупредил об опасности санкций, которые приведут к сдерживанию роста российской экономики, а также увеличат нагрузку на банковский сектор страны.
Флаги России и США
Флаги России и США
Reuters (архивное фото)

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в ходе заседания финансового комитета палаты представителей США, что новые санкции, предложенные ведомством Конгрессу, не направлены на суверенный долг России, пишет Вloomberg.

"Мы делаем упор на соответствующие санкции в отношении плохих людей и компаний, а не на санкции против долга", - подчеркнул Мнучин.

Ранее сообщалось, что в Кремле опасаются расширения санкций на госдолг России.

Напомним, Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций.

Позже документ расширили представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Теги: Россия-США, США, Минфин, санкции, госдолг, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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