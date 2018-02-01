В США разочарованы новым польским законом
Американские власти не одобряют подписание президентом Польши документа, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству.
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон разочарован подписанием закона об Институте национальной памяти в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству. <...> Принятие этого закона отрицательно скажется на свободе слова...", - говорится в заявлении Госдепа.
Также Вашингтон подтвердил, что такие термины, как "лагеря смерти в Польше" являются болезненными и вводят в историческое заблуждение. Однако, по мнению Госдепа, лучшим средством противодействия этому являются "открытые дебаты и образование".
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к документу, который предусматривает уголовное наказание за публичные обвинения Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста.
Закон запрещает называть бывшие концлагеря на территории страны "польскими лагерями смерти". За использование данной формулировки, а также за пропаганду "бандеровской идеологии" и преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны, предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
Ранее США призвали Польшу переоценить законопроект, который может негативно повлиять на отношения между странами.
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