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На Тайване произошло новое землетрясение

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Подземные толчки были зафиксированы в морской акватории у берегов уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Последствия землетрясения на Тайване
Последствия землетрясения на Тайване

Китайский сейсмологической центр сообщил о новом землетрясении магнитудой 4,6 на Тайване, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров.

Напомним, 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова произошло крупное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал серию афтершоков.

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По последним данным, жертвами землетрясения стали два человека, ещё 202 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.
 
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Теги: Тайвань, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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