На Тайване произошло новое землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в морской акватории у берегов уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Китайский сейсмологической центр сообщил о новом землетрясении магнитудой 4,6 на Тайване, пишет РИА Новости.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в морской акватории вблизи уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров.
Напомним, 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова произошло крупное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал серию афтершоков.
На Тайване обрушился отель из-за мощного землетрясения
По последним данным, жертвами землетрясения стали два человека, ещё 202 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент