В США создали центр по отбору иммигрантов

Новое ведомство должно улучшить работу по определению лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и безопасности границ страны.

Президент США Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы. Об этом говорится в меморандуме американского лидера, который распространил Белый дом.

"Нынешняя работа федерального правительства по отбору (иммигрантов) ведется бессистемно, что мешает нашим возможностям равняться на нынешние угрозы. Национальный центр по отбору будет лучше координировать эту деятельность в одном месте, позволяя официальным лицам лучше использовать разведывательную информацию и информацию правоохранительных органов для выявления террористов, преступников и других теневых деятелей, которые пытаются проникнуть и остаться в нашей стране", - объяснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она также заверила, что работа нового центра не будет нарушать гражданские права и свободы.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.

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