В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали в честь Немцова
Торжественная церемония открытия площади, названной в честь погибшего политика, состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня его убийства.
Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил 6 февраля в Twitter, что городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционера.
"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", - написал Кара-Мурза-младший.
Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 6 лютого 2018 р.
Напомним, 9 января на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
У Путина отреагировали на площадь Немцова в Вашингтоне
Бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к положению российских оппозиционеров.
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