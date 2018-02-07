В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали в честь Немцова

Торжественная церемония открытия площади, названной в честь погибшего политика, состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня его убийства.

Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил 6 февраля в Twitter, что городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционера.

"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", - написал Кара-Мурза-младший.