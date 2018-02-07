Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали в честь Немцова

Комментариев: 2
Торжественная церемония открытия площади, названной в честь погибшего политика, состоится 27 февраля, в третью годовщину со дня его убийства.
Портрет Бориса Немцова
Портрет Бориса Немцова
 
Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил 6 февраля в Twitter, что городской совет Вашингтона официально утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством РФ имени убитого российского оппозиционера.
 
"Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", - написал Кара-Мурза-младший.
 
 

Напомним, 9 января на первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

У Путина отреагировали на площадь Немцова в Вашингтоне

Бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к положению российских оппозиционеров.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Вашингтон, площадь, Немцов, посольство РФ, переименование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Gleam    07.02.2018, 04:39
Оценка:  +2
Gleam
Все, что осталось от РФ, это площадь имени Немцова. Теперь россию можно смело переименовывать в путинодырию. Путинодырия обречена на тяжелый финал. Аминь.
AmHorStory    07.02.2018, 04:47
Оценка:  +1
AmHorStory
Дамы и господа! Встречайте! Путинодырия! ... Бесспорный и абсолютный лидер в области путинизма, позора и изоляции
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь