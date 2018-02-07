Франция раскритиковала скандальный польский закон

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко раскритиковал польский закон об Институте национальной памяти, назвав его "неправильным".

Во Франции раскритиковали польский закон об Институте национальной памяти, отметив, что нельзя переписывать история. Об этом в среду, 7 февраля, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Le Figaro.

"Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей", - сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.

По его словам, Евросоюз может прибегнуть к "моральному давлению" на Польшу из-за нового закона. Министр надеется, что поляки изменят свое решение и отменят скандальный закон.

"Я также надеюсь, что польский народ сможет изменить свое мнение и убедиться, что в ближайшие несколько дней он выберется из этой смирительной рубашки, навязанной ему националистическими вариантами, которые достаточно печальными", - сказал французский министр.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

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