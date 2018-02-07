Переключиться на мобильную версию

Франция раскритиковала скандальный польский закон

Комментариев: 4
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко раскритиковал польский закон об Институте национальной памяти, назвав его "неправильным".
Ле Дриан раскритиковал польский закон
Ле Дриан раскритиковал польский закон
gettyimages.com

Во Франции раскритиковали польский закон об Институте национальной памяти, отметив, что нельзя переписывать история. Об этом в среду, 7 февраля, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Le Figaro.

"Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей", - сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.

По его словам, Евросоюз может прибегнуть к "моральному давлению" на Польшу из-за нового закона. Министр надеется, что поляки изменят свое решение и отменят скандальный закон.

"Я также надеюсь, что польский народ сможет изменить свое мнение и убедиться, что в ближайшие несколько дней он выберется из этой смирительной рубашки, навязанной ему националистическими вариантами, которые достаточно печальными", - сказал французский министр.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, законы, Франция, МИД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    07.02.2018, 15:34
Оценка:  -1
Peyot
Думаю ЕС довольно быстро присадит на место разгулявшихся польский националистов... Германия сейчас впрос изучит ласт им экономического пинка и побегут поляки на перегонки вносить правки и отменять...
заУкраину    07.02.2018, 16:06
Оценка:  +2
заУкраину
хорошо, но вряд ли потому что в европейских странах сильно начали развиваться националистические движения, в той же Германии и др.
VikaGraum    07.02.2018, 16:27
Оценка:  +1
VikaGraum
Еще бы им не начать развиваться... В Амстердамском баре голландец радуется встреченному голландцу так, словно они пересеклись не у себя дома, а где-нибудь на Мадагаскаре)))
Peyot    07.02.2018, 16:47
Оценка:  0
Peyot
Так все верно. И националистам из других стран нифига не нравится подобные выпадо Поляков потому их очень быстро сейчас осадят!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь