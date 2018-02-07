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На Филиппинах бульдозер раздавил 30 элитных авто

Комментариев: 1
Двадцать транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще десять раздавили в портах Давао и Себу. Во всех трех местах президент Филиппин Родриго Дутерте побывал лично.
На Филиппинах показательно уничтожили элитные автомобили
На Филиппинах показательно уничтожили элитные автомобили
SunStar Philippines

На Филиппинах в присутствии президента страны Родриго Дутерте показательно уничтожили элитные автомобили, которые были незаконно ввезены в страну. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает SunStar Philippines.

Отмечается, что 20 транспортных средств уничтожили бульдозером в Бюро таможни Манилы, а еще 10 раздавили в портах Давао и Себу. Во всех трех местах Дутерте побывал лично.

Уничтожение транспорта приурочили к 116 годовщине таможни Филиппин.

Ранее президент страны объявил, что элитные автомобили будут показательно раздавлены, чтобы наглядно бороться с контрабандой.

Стоимость некоторых машин доходила до 115 тысяч долларов, а общая стоимость 30 автомобилей, раздавленных по указу властей, предположительно составила $2,9 млн.

Напомним, ранее в Иерусалиме на центральной улице бульдозер протаранил два автомобиля и автобус.

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Теги: автомобили, контрабанда, Филиппины, контрабандисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    07.02.2018, 16:50
Оценка:  0
Peyot
Фигасе вон порш крепкий после бульдозера выглядит лучшем чем у нас на чапаевке "не битые не крашеные" продают))))
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