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В Польше готовят альтернативу "антибандеровскому" закону

Комментариев: 2
Лидер польской оппозиции заявил, что его партия будет инициировать изменения в "историческом" законе, который вызвал международный скандал.
Гжегож Схетына
Гжегож Схетына
wiadomosci.onet.pl

Крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте Гражданская платформа намерена предложить свои изменения в закон об институте национальной памяти Польши. Об этом после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом заявил в Сейме лидер партии Гжегож Схетына, сообщает в среду, 7 февраля, Укринформ.

"Мы не оставляем дело в отношении этого закона и последствий, которые из него будут вытекать. Мы будем инициировать изменения в самых критических положениях, которые формируют плохой образ польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте из-за этого закона, который утвердил президент", - заявил Схетына.

Он обратил внимание, что изменения в закон об институте национальной памяти "вызывают удивление у самых лучших и самых важных союзников Польши, в частности американских политиков". Лидер Гражданской платформы отметил, что американцы предлагали и просили провести широкие консультации в связи с последствиями, которые может вызвать этот закон.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков.

Вечером 6 февраля Дуда подписал "антибандеровский закон".

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Теги: история, Польша, законы, Бандера
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Комментариев (2)
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Woodbrother    07.02.2018, 17:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Закон дурацкий и должен быть отменен, если польша хочет иметь с нами хоть какие то отношения.
Peyot    07.02.2018, 15:51
Оценка:  -2
Peyot
Та щас немцы ногой топнут чудок вентиль с евро прикрутят на границе с Польшей и будет у них Биндара лучший друг!
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