В Польше готовят альтернативу "антибандеровскому" закону

Лидер польской оппозиции заявил, что его партия будет инициировать изменения в "историческом" законе, который вызвал международный скандал.

Крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте Гражданская платформа намерена предложить свои изменения в закон об институте национальной памяти Польши. Об этом после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом заявил в Сейме лидер партии Гжегож Схетына, сообщает в среду, 7 февраля, Укринформ.

"Мы не оставляем дело в отношении этого закона и последствий, которые из него будут вытекать. Мы будем инициировать изменения в самых критических положениях, которые формируют плохой образ польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте из-за этого закона, который утвердил президент", - заявил Схетына.

Он обратил внимание, что изменения в закон об институте национальной памяти "вызывают удивление у самых лучших и самых важных союзников Польши, в частности американских политиков". Лидер Гражданской платформы отметил, что американцы предлагали и просили провести широкие консультации в связи с последствиями, которые может вызвать этот закон.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков.

Вечером 6 февраля Дуда подписал "антибандеровский закон".