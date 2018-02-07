В Таджикистане ради президента и его сына изменят закон

Поправки в закон позволят президенту баллотироваться на президентский пост неограниченное количество раз, а для его сына снизили возрастной порог.

В Таджикистане внесут изменения в законы о президентских и парламентских выборах, которые позволят действующему президенту Рахмону Эмомали в 2020 году баллотироваться на третий срок, а его сыну — участвовать в выборах. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Азия-Плюс.

Отмечается, что за соответствующие поправки в закон уде проголосовала Нижняя палата парламента Таджикистана.

Для Рахмона Эмомали, который правит страной с 1992 года, сделали специальное исключение. Теперь лично ему разрешено избираться неограниченное число раз.

"Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи (которая ограничивает право человека баллотироваться в президенты более двух раз — ред.), не распространяются на Основателя мира и национального единства — Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и национального единства — Лидера нации определяет конституционный закон", — говорится в поправке.

Согласно еще одному одобренному изменению, возрастной ценз для кандидатов в президенты и сенаторы снизится с 35 до 30 лет. Таким образом сын главы государства Рустам Эмомали, которому в 2020-м исполнится 33 года, сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Сейчас он занимает пост мэра Душанбе.

Среди других поправок: запрет для иностранных государств, организаций и граждан финансировать президентские выборы в Таджикистане и ограничение возможности задержать или арестовать официально зарегистрированного кандидата в президенты.

Поправки в законы внесены для приведения их в соответствие с изменениями в Конституции страны, которые были приняты 22 мая 2016 года на всенародном референдуме.

Как сообщалось, осенью 2016 года в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента Рахмона.

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