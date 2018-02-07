Появилось видео зенитки, из которой обстреляли Су-25

Боевики утверждают, что сбили штурмовик из зенитки, но журналисты в этом сомневаются.

В Сети появилось видео обстрела из зенитного орудия, установленного в пикапе Тойоты. Боевики утверждают, что эта зенитка сбила российский Су-25.

Видео опубликовала исламистская группировка Джейш Идлиб Хур, утверждает Telegram-канал Directorate 4, который отслеживает сообщения сирийских террористов.

По данным источника, человек по имени Махмуд Хадж Исмаил с позывным Кастро заявил, что это именно он сбил штурмовик ВКС РФ, и сделал это не из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), а с помощью зенитной установки ЗУ-23-2. Также боевик заявил, что это уже пятый сбитый группировкой самолет - ранее якобы был сбит Ил (хотя официально Россия не потеряла ни один Ил в Сирии), один вертолет и еще два самолета без уточнения моделей.

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По одной из версий, публикацией этого видео боевики Джейш Идлиб Хур хотят устроить себе рекламу, чтобы повысить свой авторитет среди других группировок. Упор на то, что самолет был сбит именно из зенитки, а не из ПЗРК, тоже может быть своеобразным пиар-ходом - Кастро говорит, что “если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России“.

Обстрел российского Су-25 из зенитки 0:00 / 00:44

Напомним, тело пилота Романа Филлипова, который управлял этой “сушкой“, доставили в Россию 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову “героя России“.